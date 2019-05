Bolle, 'On dance' è sfida e tradizione

(ANSA) - MILANO, 2 MAG - Un calendario ancora più ricco della prima edizione per 'On dance - Accendiamo la danza' è stato presentato dall'etoile della Scala Roberto Bolle, animatore del progetto. Balli ed eventi che quest'anno coinvolgeranno anche Napoli, il 18 e 19 maggio, una settimana prima di Milano (26 maggio/2 giugno).

"Per Milano è il mio regalo alla città dopo l'entusiasmo e il coinvolgimento dimostrato lo scorso anno, una sfida diventata tradizione - ha detto Bolle -. A Napoli ho scelto di andare non solo perché è una città che mi ha dimostrato sempre tanto affetto, ma anche perché non ballavo lì dal 2011 ed era ora che tornassi".

Nel capoluogo campano lo show finale sarà all'Arena Flegrea, con ospiti Bocelli e Bollani. A Milano gli eventi saranno inaugurati dalla proiezione del film dedicato a Rudolph Nureyev, 'The White Crow' e dal 'Bolle and Friends' al teatro Arcimboldi.

La festa conclusiva sarà in Piazza Duomo. "Ho ballato lì una sola volta nel 2008 - ha detto il ballerino - emozione unica".