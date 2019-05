Agguato dopo lite, arrestato 20 enne

(ANSA) - NAPOLI, 1 MAG - Aveva tentato di uccidere nel luglio 2018 in un agguato a colpi di pistola, un pescatore a bordo della sua auto. I Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco (Napoli) hanno identificato grazie alle immagini di telecamere di videosorveglianza ed arrestato Salvatore Di Giulio, 20 anni, di Ercolano,à detenuto agli arresti domiciliari.Il 20 enne dovrà scontare cinque anni per tentato omicidio, porto e detenzione illegale di arma da fuoco.

L' agguato fu compiuto il 1 luglio 2018 a Torre del Greco: Di Giulio, insieme ad un complice ed a due minorenni, a bordo di due scooter, inseguì l' auto di un pescatore di 23 anni da via XX Settembre fino a via del Clero e gli esplose contro tre colpi di pistola, che raggiunsero la carrozzeria. Il tutto- secondo quanto emerso dalle indagini - per vendicarsi di un litigio avvenuto il giorno prima in un bar.