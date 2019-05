1 Maggio: Tipaldi, lavoro non assistenza

(ANSA) - NAPOLI, 1 MAG - "Siamo in piazza unitariamente a parlare di lavoro. Quel lavoro che manca, che cerchiamo di difendere". Così il segretario generale della Cisl, Gianpiero Tipaldi, alla manifestazione di Cgil Cisl Uil, svoltasi in piazza del Gesù, a Napoli, per il 1 Maggio. "Napoli - ha continuato Tipaldi - continua a presentare le sue problematiche ataviche e le scaramucce tra Sindaco e Governatore certo non aiutano. Dieci anni di crisi economica ci hanno messo in grave difficoltà e purtroppo i numeri sono drammatici. In Italia il tasso di occupazione è del 62.3 %, a Napoli invece è solo del 45,3%, e solo un giovane su 4 riesce a lavorare". "Occorrono - secondo il segretario della Cisl - subito risposte certe e serie per i lavoratori e le imprese. Per Cgil, Cisl e Uil a Napoli non serve assistenza, ma politiche e strumenti per uno sviluppo strutturale e duraturo che producano occupazione di qualità e crescita economica.