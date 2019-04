Fondi Ue, Commissione promuove Campania

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - "La Campania era considerata una regione critica, ma sta migliorando molto e ha un trend positivo che si vede anno dopo anno. Il distacco dalla media europea si riduce sempre di più". Lo afferma Martin Bugelli, responsabile per la Campania dell'Unità Italia presso la Commissione Europea per l'attuazione della speda dei fondi Ue. Bugelli, a margine del comitato di sorveglianza che si è svolto oggi a Napoli, ha sottolineato che "in Campania non ci sono criticità insuperabili" e che la Regione è andata bene "raggiungendo il target di spesa a fine 2018". La Regione Campania al termine della riunione sottolinea in una nota che la performance del POR Campania FESR 2014-2020 è considerata positiva dall'Ue vista la programmazione di quasi 4 miliardi di euro, pari al 96% dell'intero programma. Emergono, tra le cifre, anche 1.453 interventi selezionati e 1331 cantieri aperti per il FESR (Fpndo europeo sviluppo regionale).