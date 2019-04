Arrivano nuovi treni Jazz per pendolari

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - Trenitalia ha consegnato oggi alla Regione Campania il 18mo e 19mo dei 24 Treni Jazz acquistati dall'ente regionale per velocizzare il trasporto pubblico. La consegna completa sarà ultimata entro l'estate. "A luglio - ha sottolineato il governatore campano Vincenzo De Luca - avremo tutti i 24 treni nuovi per i pendolari con condizioni di fruibilità ma anche di sicurezza di livello davvero europeo". Dotati di un eccezionale livello di comfort, sicurezza, affidabilità e accessibilità che consentono una nuova esperienza di viaggio, i Jazz, riferisce Trenitalia, sono destinati a circolare prevalentemente nelle aree metropolitane di Napoli e sulle linee di collegamento con Salerno e Caserta. I nuovi convogli sostituiranno i treni diesel attualmente utilizzati che percorrono circa 800mila km/anno, portando a notevoli benefici in termini di impatto ambientale con una riduzione di emissione di CO2 nell'atmosfera: circa 2 milioni di kg.