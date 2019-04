A Napoli nuovo 'Interiors' di Lenton

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - Per la prima assoluta di Interiors, nuovo allestimento del pluripremiato spettacolo diretto dal regista britannico Matthew Lenton, debutto al Teatro Sannazaro di Napoli, venerdì 3 maggio. La creazione originale di Vanishing Point di Glasgow, a dieci anni esatti dalla prima vista al Napoli Teatro Festival, torna in scena (fino al 12 maggio) prodotta, in esclusiva per l'Italia, da 'Tradizione e Turismo-Centro di Produzione Teatrale' ed 'Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro' con un nuovo cast, tutto italiano. "E' uno spettacolo diverso - dice il regista - che, pur mantenendo intatta la suggestione e l'idea di base, cambia parecchio rispetto alla precedente edizione. Sicuramente in alcuni elementi della scenografia e nelle nuove dinamiche instaurate dagli attori che formano il nuovo cast". Otto in scena e di più generazioni (sono Clara Bocchino, Giuseppe Brunetti, Ivan Castiglione, Sergio Di Paola, Rebecca Furfaro, Lucienne Perreca, Giorgio Pinto, Ingrid Sansone) scelti dal regista nelle audizioni al Sannazaro