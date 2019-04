Zingaretti,senza Europa siamo ai margini

(ANSA) - CASAL DI PRINCIPE (CASERTA), 29 APR - "Senza l'Europa, l'Italia finirà ai margini. Per questo ci vuole più Europa, bisogno dirlo alle persone e guardarle in faccia senza puzza sotto il naso". Lo ha dichiarato il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Casal di Principe. "Noi - ha proseguito - ci batteremo per un'Europa unita in politica estera, sull'occupazione; non a caso abbiamo proposto l'indennità europea per i disoccupati. Faremo una lotta perché le multinazionali paghino le tasse laddove producono e guadagnano, e non nei paradisi fiscali anche europei; è una lotta che possiamo fare solo con gli altri paesi europei, non da soli".

"Sto girando il Paese - ha aggiunto - perché noi abbiamo in mente un'altra Italia, che è quella del lavoro, della sanità, ma anche della sicurezza, della giustizia e della lotta alle disuguaglianze, temi in passato sottovalutati ma di cui i cittadini sentono il bisogno". Zingaretti poi si è recato a una manifestazione a Napoli, nel teatro Sannazaro, aprendo la campagna per le europee.