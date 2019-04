Primo Maggio: confederali in Piazza Gesù

(ANSA) - NAPOLI, 29 APR - Sarà concluso da Gianpiero Tipaldi, segretario generale della Cisl di Napoli, a piazza del Gesù, il tradizionale comizio organizzato da Cgil Cisl Uil per il primo maggio nel capoluogo partenopeo. L'intervento di Tipaldi, che parlerà a nome delle tre confederazioni, sarà preceduto dalle testimonianze di un pensionato, un lavoratore dei trasporti e uno del commercio. "Non è un caso che abbiamo voluto mettere al centro l'accoglienza, l'integrazione e la pace tra i popoli - hanno affermato Schiavella, Tipaldi, Sgambati, rispettivamente segretari generali di CGIL CISL UIL di Napoli, presentando l'evento - vogliamo recuperare e rivalorizzare il ruolo che Napoli ha sempre avuto come capitale del Mediterraneo e ponte tra i popoli nel rispetto delle diversità, perché lo sviluppo e la crescita di un Paese civile passano pure per l'accoglienza e per l'integrazione". Lavoro, diritti, integrazione e pace i temi scelti dalle tre confederazioni. Il lavoro resta la vertenza sempre aperta in una città.