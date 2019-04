Trovato anziano scomparso da tre giorni

(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - Dopo oltre giorni di ricerche è stato trovato all'alba, in una zona impervia del territorio del comune di Sant'Angelo a Scala, in provincia di Avellino, l'uomo di 82 di Altavilla Irpinia di cui si erano perse le tracce il 25 aprile.

L'anziano è stato consegnato ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito nell'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche.

Le ricerche non si sono mai fermate e si sono anche avvalse di un elicottero del nucleo regionale di Pontecagnano, senza esito.

Sul posto si sono recati anche gli uomini del nucleo TAS (Topografia applicata al soccorso) il nucleo cinofili, il nucleo SAF (speleo-alpino-fluviale) oltre le squadre terrestri. Poi oggi il ritrovamento.

