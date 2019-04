Cdm sciabola, Curatoli fuori ai quarti

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Fuori dal podio, ma con onore. Si sono conclusi ai quarti di finale per il napoletano Luca Curatoli le gare del Grand Prix Fie di Seul, valide per la coppa del mondo di sciabola. L'azzurro è stato costretto ad arrendersi, al termine di una sfida brillante, con il fenomeno ungherese, due volte oro olimpico, Aron Szilagyi. Il campione magiaro ha vinto con il punteggio di 15-12. Curatoli era giunto ai quarti dopo aver superato l'altro azzurro Luigi Miracco, proseguendo poi coi successi dapprima sul russo DmitryDanilenko per 15-13 e poi sullo statunitense Daryl Homer grazie alla stoccata decisiva del 15-14.

Una sola stoccata invece ha fermato la corsa verso i quarti di Luigi Samele. Lo sciabolatore foggiano è uscito di scena infatti dopo il colpo del 15-14 messo a segno dal russo KamilIbragimov.

Stop agli ottavi anche per Enrico Berrè, superato 15-10 dal sudcoreano KimJunghwan. (ANSA).