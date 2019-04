Nipote boss in lista a Casal di Principe

(ANSA) - CASERTA, 27 APR - E' il nipote del capoclan dei Casalesi Francesco Bidognetti, ma anche di una vittima innocente di camorra. Luigi Cantelli, 28 anni laureato in economia finanziaria e presidente del "Forum comunale della Gioventù", ha deciso di candidarsi alle prossime amministrative di Casal di Principe, nel Casertano. La scelta è per le liste del sindaco uscente, Renato Natale, candidato alla riconferma. Il sindaco ha accettato la candidatura del 28 enne "dopo un'attenta riflessione". Cantelli, in una lettera ha chiesto a Natale di "poter contribuire direttamente alla rinascita del nostro territorio". Nella lettera Cantelli parla della sua parentela scomoda: il fratello della madre è il boss Francesco Bidognetti, alias "Cicciotto 'e mezanotte", in carcere dal 1993, quando Cantelli aveva 2 anni. "Nessuno al momento della nascita - scrive - ha la possibilità di scegliere i propri familiari, ma non ho mai avuto rapporti con lui, ne condanno moralmente le azioni, che hanno danneggiato anche indirettamente la mia persona".