Fumetti: Ticci,mai ingannare il lettore

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - "Non bisogna mai ingannare il lettore": parola di Giovanni Ticci, tra i più noti fumettisti italiani, disegnatore di Tex Willer, ospite al Comicon di Napoli nell'ambito del quale riceverà oggi un premio alla carriera. E per un disegnatore il rispetto del lettore passa attraverso la scrupolosa riproduzione del mondo che si rappresenta, certo con gusto e inventiva, ma senza superare la soglia della verosimiglianza ("altrimenti ingannerei me stesso", precisa). Un lavoro di documentazione, spiega Ticci conversando al termine di una conferenza sul suo rapporto con Tex Willer, per raccontare ciò che gli sceneggiatori propongono. Da 53 anni disegnatore dell'eroe bonelliano, 79 anni di età, toscano di Siena, Ticci è disarmante nella sua semplicità: "Tex? Io disegno soltanto situazioni che altri immaginano".