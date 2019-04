A Napoli la 'Casa delle Guarattelle'

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - Pulcinella, e tutte le guarattelle, trovano casa a Napoli per celebrare, con sfilate e spettacoli, l'arte antica dei burattinai partenopei risalente al XVI secolo.

L'inaugurazione della sede, vico Pazzariello in pieno centro antico dedicata a Nunzio Zampella fino agli anni settanta anima e voce del teatro delle figure, apre le manifestazioni del ' Maggio dei monumenti'.

Animatore dell'iniziativa il maestro guarattellaio Bruno Leone che da anni a raccolto il testimone di questa antica forma di spettacolo, il cosiddetto Teatro di figura che vede in Pulcinella, sono decine di pupi e burattini utilizzati, il personaggio più conosciuto. Il programma, oltre all'inaugurazione prevista per domenica 28, parete ,spettacoli ed incontri con i maestri guarattellai.