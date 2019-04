Uomo accoltellato a Napoli, è grave

(ANSA) - NAPOLI, 26 APR - Un uomo di 53 anni, incensurato, è morto dopo essere stato ferito con un fendente alla giugulare. E' stato ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale "Loreto Mare" di Napoli ma è deceduto poco dopo. Il fatto è accaduto all'interno di un esercizio commerciale di via Nuova Poggioreale, nella periferia orientale di Napoli. La dinamica dell'accaduto è ancora da accertare. Indagano gli agenti della questura. All'interno del negozio c'erano numerose persone che hanno fatto scattare l'allarme. L'uomo è stato immediatamente soccorso ed è stato portato in ospedale ma non cìè stato nulla da fare.