Minaccia passanti con sampietrino, preso

(ANSA) - NAPOLI, 26 APR - Minacciava i passanti con un sampietrino e quando sono intervenuti i carabinieri ha reagito con violenza: è stato bloccato per questo, nel quartiere vasto di Napoli, con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 25enne del Senegal.

L'uomo, irregolare, è stato bloccato in via Firenze mentre aveva in mano il sampietrino divelto da terra. Contusi i militari che sono intervenuti.