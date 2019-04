Tentata truffa ad anziano, denunciato

(ANSA) - SANT'ARCANGELO (POTENZA), 24 APR - Un uomo di 44 anni, residente in provincia di Napoli, è stato denunciato dai Carabinieri per tentata truffa ai danni di un anziano di Sant'Arcangelo (Potenza). L'uomo, fingendosi un avvocato, ha chiesto all'anziano 4.900 euro per "chiudere bonariamente un sinistro stradale" provocato dal figlio.