Si stacca montacarichi, muore 54enne

(ANSA) - SALERNO, 24 APR - Incidente sul lavoro nel Salernitano: è deceduto Nicola Palumbo, 54 anni, di Ravello. A quanto si apprende, un montacarichi si è staccato all'improvviso cadendo sul cranio dell'uomo morto poco dopo a causa delle gravi ferite, nonostante la tempestività dei soccorsi. Il fatto è avvenuto nel cantiere di San Cosma dove Nicola Palumbo stava lavorando in quanto titolare e socio dell'azienda.

Dolore e sconcerto in tutta la comunità in quanto la vittima era molto nota in città non solo per la sua attività imprenditoriale ma anche per la sua passione per le motociclette. Al momento dell'incidente erano presenti altri operai che hanno allertato i soccorsi. Il cantiere è stato sequestrato. Toccherà ai carabinieri definire l'esatta dinamica dell'incidente.