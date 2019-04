Salva Roma:de Magistris, pensare a tutti

(ANSA) - NAPOLI, 24 APR - "Ora Salvini si inserisce in una polemica interna al governo e diventa, all'improvviso, difensore dei Comuni ... ma a noi sta bene se il governo finalmente si accorge che non esiste solo la Capitale perché magari la sindaca fa parte di un partito ma esistono i Comuni italiani alcuni dei quali, soprattutto al Sud, da anni nonostante i governi, da soli si stanno riscattando con tagli anche economici e finanziari molto duri". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine della visita ad una mostra, in una dichiarazione riportata dalla web tv del Comune.

"Il governo - ha aggiunto l'ex pm - deve intervenire su tutti gli enti locali con specifiche misure a seconda delle esigenze, non pensare solo a Roma, per la terza volta consecutiva. Tra l'altro, Napoli in più ha un debito che non hanno mai contratto i napoletani: il debito storico che hanno contratto i governi con il terremoto e con l'emergenza rifiuti".