Rifiuti:assolti ex amministratori Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 24 APR - "Oggi ho appreso con grande soddisfazione di essere stato assolto dalla Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti che, con sentenza numero 112/2019, ha accolto, pronunciandosi definitivamente, l'istanza di appello verso la richiesta di condanna per danno erariale nei miei confronti, riconoscendo che non vi era stata alcuna negligenza da parte mia e degli altri amministratori del Comune di Napoli che si erano succeduti negli anni dell'emergenza rifiuti e per cui eravamo stati condannati in primo grado". Così Ferdinando Di Mezza, assessore con delega all'Igiene Urbana ai tempi della prima Giunta guidata da Rosa Iervolino Russo, rende nota e commenta la decisione dei magistrati contabili. "É una sentenza importante perché riconosce la correttezza dell'operato rendendo finalmente giustizia - aggiunge Di Mezza - a tutti noi amministratori coinvolti: Gennaro Mola, Rosa Iervolino Russo, Antonio Bassolino, Riccardo Marone, Giuseppe Balzamo e Massimo Paolucci".