Maggio monumenti:'diritto alla felicità'

(ANSA) - NAPOLI, 24 APR - In occasione del 220esimo anniversario dei moti rivoluzionari del 1799 di cui Gaetano Filangieri, il suo pensiero e la sua opera furono ispirazione e premessa fondamentale, l'assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, guidato da Nino Daniele, dedica la 25esima edizione del Maggio dei Monumenti al tema "Il diritto alla felicità. Filangieri e il '700 dei Lumi". Il programma si articolerà in una serie di iniziative: reading, concerti, spettacoli teatrali e di guarattelle, conferenze, mostre, convegni e visite.

Tra gli altri appuntamenti: la mostra bibliografica e iconografica "Il diritto alla felicità. La stagione delle riforme" nel Regno di Napoli che inaugura il 1 maggio alla Biblioteca Nazionale; quella didattica e documentaria "Gaetano Filangieri. Lo Stato secondo ragione" nel Maschio Angioino a cura dell'Istituto italiano per gli studi filosofici che promuove tra l'altro anche lezioni e visite guidate sul tema nella sede dell'istituto in Palazzo Serra di Cassano.