Turismo:Ischia, solo oggi 4000 partenze

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 23 APR - Sono oltre 4000 i passeggeri che nella mattina di oggi sono ripartiti a Ischia, dopo il ponte di Pasqua e Pasquetta. È quanto emerge da una nota della Guardia Costiera in cui si evidenzia che le condizioni meteo sfavorevoli sono proseguite durante la notte tra lunedì e martedì, e non hanno consentito la partenza dei mezzi veloci e di alcuni traghetti. Poi grazie al miglioramento delle condizioni meteorologiche, la situazione è rientrata nella normalità nella mattinata con le corse dei traghetti e degli aliscafi che hanno ripreso i regolari collegamenti.

Questi i dati registrati dalla sala operativa della Guardia Costiera di Ischia degli arrivi e partenze di passeggeri e turisti durante le festività pasquali. Per il forte mare di scirocco a Ischia Ponte si è verificato il consueto evento del mare che invade il piazzale Aragonese.

Stamattina si è infatti registrata una coltre di alghe e Poseidonia nella parte terminale di via Luigi Mazzella, quella che si congiunge col Piazzale Aragonese.