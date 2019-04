Pasqua a Reggia Caserta, in oltre 12mila

(ANSA) - CASERTA, 23 APR - Oltre 12mila persone hanno visitato la Reggia di Caserta nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

Le file maggiori si sono registrate il giorno di lunedì in Albis, quando 7874 visitatori, nonostante il vento e cielo coperto, hanno scelto il monumento borbonico patrimonio dell'Unesco; domenica di Pasqua sono stati 4204 gli ingressi alla Reggia.

Nella due giorni è stato messo in campo l'ormai consueto dispositivo di sicurezza coordinato da Prefettura e Questura; in particolare a Pasquetta, la Guardia di Finanza ha denunciato tre parcheggiatori abusivi, che erano nei pressi della stazione ferroviaria, a pochi passi da piazza Carlo III, e ha sanzionato e allontanato sei venditori non autorizzati di guide turistiche, souvenir e gadget della Reggia, che si avvicinavano costantemente ai turisti in fila; i militari hanno sequestrato parecchi oggetti ai venditori.