Operai su campanile, protesta continua

(ANSA) - NAPOLI, 23 APR - Mimmo Mignano e Marco Cusano, due dei cinque operai licenziati nel 2014 dallo stabilimento Fca di Pomigliano, hanno annunciato che continueranno la protesta fino a quando ''non si metterà per iscritto che modificheranno la legge per consentire a tutti i licenziati di percepire il reddito di cittadinanza''. Mignano si è arrampicato sul punto più alto della Basilica del Carmine, a 75 metri di altezza, utilizzando le impalcature montate per il restauro della Basilica.

''Il verbale redatto all'Inps è vergognoso - ha detto Mignano, parlando al telefono con l' Ansa ed in un video girato con il telefono cellulare - non ci faremo prendere in giro ancora". "La nostra protesta - ha detto ancora l' operaio del Si-Cobas - non è ad uso personale, ma è per tutti i tutti i licenziati che non possono accedere al reddito di cittadinanza. Rappresentiamo migliaia di esclusi da una legge sbagliata, che va corretta.

Oppure - ha concluso Mignano - da questo campanile non si scende".