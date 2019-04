No tagli ospedale, protesta nel Sannio

(ANSA) - BENEVENTO, 23 APR - Le mamme che lottano per evitare lo smantellamento dell'ospedale Sant'Alfonso Maria de Liguori di Sant'Agata dei Goti (Benevento) hanno occupato per protesta il comune di Sant'Agata dei Goti.

Le attiviste pur mantenendo il presidio davanti all'ospedale hanno deciso di occupare la casa comunale per rilanciare la protesta. "Mi preoccupa sempre più - commenta a caldo il sindaco Carmine Valentino - la condizione di crescente agitazione e la palpabile generale sfiducia nelle Istituzioni.

Cerco come sempre, da sindaco della Città, di fare seppur in condizioni difficili la mia parte. Ci troviamo di fronte ad una protesta di persone ferme e decise ad andare fino in fondo". "Ritengo che solo una risposta definitiva e chiara alle richieste avanzate possa evitare il determinarsi di situazioni più complesse e serie. Sono seriamente preoccupato", conclude Valentino.