Giovane accoltellato a Fuorigrotta

(ANSA) - NAPOLI, 23 APR - Un giovane di 25 anni è stato ferito gravemente a coltellate in una lite con un altro giovane in via Veniero,nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia, che conduce le indagini, il giovane è stato colpito poco prima delle 20 da un altro giovane, non ancora identificato, che ha estratto un coltello nel corso di una accesa discussione, ferendolo alla schiena e ad un orecchio.

Il ferito è stato trasportato all' ospedale "San Paolo", dove viene ora sottoposto ad intervento chirurgico. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita.