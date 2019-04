Zaillian presidente Ischia Global fest

(ANSA) - NAPOLI, 22 APR - Sarà il premio Oscar Steven Zaillian il 'chairman' della 17esima edizione dell'Ischia Global Film & Music Festival che si terrà dal 14 al 21 luglio: regista, sceneggiatore e produttore statunitense, è tra le più influenti personalità di Hollywood.

''Siamo felici del ritorno di Zaillian (vincitore dell'Academy per 'Schindler's List' di Spielberg e autore anche di script per Scorsese, da 'Gangs of New York' all'atteso 'The Irishman', ndr) in questa veste di padrone di casa dopo l'impegno nelle passate edizioni per il nostro Social Forum e le sezioni giovani" - annuncia il produttore Pascal Vicedomini. A venti anni dal film di Anthony Minghella, che fu girato anche a Ischia, sarebbe proprio Zaillian ad accingersi a firmare, da sceneggiatore e regista, i primi episodi della serie tv americana 'Il talento di mister Ripley' dedicata a tutti e cinque i romanzi di Patricia Highsmith. Tra i suoi prossimi lavori anche una serie storica sul conquistatore Cortes per Amazon con Javier Bardem.