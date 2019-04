Napoli:Ancelotti,in difficoltà dopo pari

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Per un'ora molto bene, abbiamo speso molto; poi, col pareggio, a livello fisico e psicologico, abbiamo avuto difficoltà. Anche perché abbiamo giocato contro una grande squadra. Insigne? Ha giocato tre partite in una settimana, ha speso molto e ho preferito preservarlo". Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, parlando a Sky Sport dopo il ko contro l'Atalanta. "Loro sono molto bravi nell'uno contro uno, abbiamo cercato di concedere pochi punti di riferimento. Giocare contro l'Atalanta non è mai facile - aggiunge -. Nella seconda parte di stagione abbiamo perso qualcosa a livello di spirito e motivazioni, adesso dobbiamo pensare a blindare il secondo posto. Sono dispiaciuto, perché questa squadra può e deve dare di più, ma servono motivazioni".

"A questa squadra bisogna dare continuità, anche se ci sarà qualche aggiustamento sul mercato. Il grosso della rosa rimarrà.

Insigne è un patrimonio importante, deve tornare ai suoi livelli e noi lo aspettiamo", conclude Ancelotti.