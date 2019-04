Azzurri sconfitti 2-1 nel posticipo

(ANSA) - NAPOLI, 22 APR - Il Napoli non vince più. Dopo la sconfitta in Europa League con l'Arsenal gli azzurri cadono ancora in casa per mano dell'Atalanta che ribalta lo svantaggio del primo tempo salendo in cattedra nella ripresa. Due a uno per gli orobici il risultato finale. Buono il primo tempo degli azzurri che vanno in vantaggio con Mertens grazie a un rimpallo fortunato sotto porta dopo una bella azione sviluppatasi sulla fascia destra. Gli azzurri sciupano diverse occasioni per raddoppiare e si fanno raggiungere nella ripresa dall'ex Zapata al 69' per poi soccombere all'80 al diagonale di Pasalic che consegna vittoria e quarto posto provvisorio all'Atalanta, ora in piena lotta per un posto in Champions.