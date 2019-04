Pasqua, Gdf sequestra 1,8 mln prodotti

(ANSA) - NOLA (NAPOLI), 20 APR - Circa un milione e ottocentomila articoli pasquali, non sicuri, sono stati sequestrati a Cicciano (Napoli), dalla Guardi di finanza del comando di Nola. In particolare, le fiamme gialle, nel corso di attività di controllo sul territorio, hanno trovato esposti e pronti per la vendita, in un negozio gestito da un cinese, gli articoli difformi alla normativa, prevalentemente articoli ed accessori per le festività pasquali e decorazioni ed accessori per la casa. Il titolare del negozio è stato segnalato alla Camera di commercio, industria ed artigianato per la violazione delle disposizioni del codice di consumo, e gli articoli sono stati sottoposti a sequestro. Quello di oggi, è solo l'ultimo dei sequestri effettuati dalla Guardia di finanza di Nola, che da inizio del 2019, hanno sottoposto a sequestro oltre 7 milioni di articoli privi di certificazione di conformità, e segnalato alle autorità competenti tre persone. (ANSA).