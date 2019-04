Sfuma sogno rimonta, 0-1 con l'Arsenal

(ANSA) - NAPOLI, 18 APR - Sfuma presto il sogno della remuntada del Napoli con l' Arsenal. Al 35' Meret si fa spiazzare da una punizione di Lacazette non irresistibile. Gli azzurri non si sono arresi ed hanno reagito, senza però riuscire a trovare il gol. Sullo 0-0 Callejon spreca l' occasione più clamorosa in contropiede e Milik fallisce di testa da ottima posizione. Lascia dubbi, in assenza del Var, un gol annullato per fuorigioco dello stesso Milik. Nel secondo tempo fuori Insigne e dentro Mertens per un Napoli ultra-offensivo, ma il gol non arriva e Meret evita il secondo gol degli inglesi su Aubemeyang con un grande intervento. Finisce male l' avventura degli azzurri in Europa League, che non hanno mai veramente messo in discussione la supremazia dell' Arsenal pur avendo disputato una gara generosa.