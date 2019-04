Rapine a bottigliate, preso immigrato

(ANSA) - NAPOLI, 18 APR - Colpiva le proprie vittime con una bottiglia di vetro in testa, poi le minacciava con la bottiglia spaccata, un rapinatore seriale arrestato dalla Polizia.

Si tratta di un immigrato del Gambia di 22 anni, del quale sono state fornite solo le iniziali, M.S.

Il giovane africano - secondo quanto emerso dalle indagini degli agenti del Commissariato Decumani - è stato riconosciuto come responsabile di almeno due rapine compiute nel mese di Marzo nel centro storico.

Uguale la tecnica: il gambiano, insieme ad un complice che la Polizia sta cercando di identificare, colpiva alla testa le vittime, poi le minacciava con la bottiglia rotta e le colpiva con violenza per obbligarli a consegnare la refurtiva senza opporre resistenza.

L' immigrato è stato bloccato durante un controllo il 13 Aprile in piazza Bellini e trasferito nel carcere di Poggioreale. La convalida del fermo è avvenuta stamattina.