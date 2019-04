Mertens, noi bene, tifosi non critichino

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Nei primi 10-15 minuti potevamo far gol, sarebbe stato diverso. Dopo averlo subìto abbiamo abbassato la testa, ci abbiamo provato. L'Arsenal non è veramente forte, non molto più di noi. Prendere gol così in area...". E' un Dries Mertnes rammaricato quello che commenta la sconfitta del Napoli contro l'Arsenal. Ma qual è il maggiore rimpianto? "Nel primo tempo a Londra non eravamo messi bene in campo - dice il belga -. Poi ci abbiamo provato. Loro questa sera hanno fatto bene in difesa, era impossibile".

Cosa manca a questo Napoli? "Dobbiamo capire che siamo calciatori normali - risponde - e stiamo facendo bene, i tifosi non devono criticare perché stiamo facendo bene. Siamo usciti dalla Champions League per un gol, mettiamo i piedi a terra e andiamo avanti".