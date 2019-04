Il 28 aprile volley sul lungomare di Napoli

Domenica 28 aprile 2019, dalle ore 9 alle ore 13, sul lungomare di Napoli (ovvero lungo via Caracciolo) si terrà l’evento “Illuminiamo il Volley” organizzato dalla Nuova Polisportiva Ponticelli: si tratta della seconda edizione della festa del Volley S3. Il progetto S3 consiste in un diverso approccio al gioco della pallavolo, fondato su tre concetti: il gioco, attraverso la proposta non di esercizi ma di attività ludiche; la facilitazione, con la modifica di alcune regole cardine della pallavolo (la palla si può “bloccare” e può “rimbalzare a terra”); e la flessibilità, perché il numero di giocatori per squadra può variare. Nella stessa giornata saranno allestiti campi di beach volley per gli atleti più grandi, e per i genitori saranno attivati corsi di fitness gratuiti tenuti da istruttori qualificati. Il tutto sarà coordinato da Gerardo Amato, presidente della Nuova Polisportiva Ponticelli, e da Carmen Terracciano (responsabile del settore giovanile). L’evento, completamente gratuito, è patrocinato dal Comune di Napoli, dalla FIPAV Napoli, dalla FIPAV Campania.