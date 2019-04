Neoanto con meningite, è fuori pericolo

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - É fuori pericolo il neonato risultato positivo alla meningite meningococcica di tipo C che, trasferito in un primo momento da Ischia nella Terapia intensiva neonatale dell'ospedale Cardarelli, a Napoli, è attualmente ricoverato nella terapia intensiva infettivologica dell'ospedale Cotugno, diretta dal dottor Fiorentino Fragranza. Lo fa sapere la direzione dell'Azienda ospedaliera dei Colli. Il trasferimento del neonato al Cotugno, giunto all'ospedale Cardarelli la scorsa settimana, è stato disposto in seguito ad un consulto infettivologico effettuato dal dottor Alessandro Perrella, consulente del Cotugno presso il Cardarelli, ed è stato disposto per garantire al piccolo paziente di seguire il percorso terapeutico in regime di isolamento.