Europee:Circoscrizione Sud, 15 le liste

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - Sono 15 le liste ammesse dalla Commissione elettorale della Corte d'Appello di Napoli nella Circoscrizione Sud alle Europee. Escluse, al momento, le due liste dei "Gilet arancioni " e del "Popolo delle partite Iva", che hanno 24 ore do tempo per la presentazione del ricorso in Cassazione.

Le due liste non hanno potuto dimostrare il collegamento con partiti presenti in Parlamento, e quindi avrebbero dovuto presentare 30 mila firme di appoggio.