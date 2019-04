E. League: Ancelotti, grande chance

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - "Abbiamo una grande opportunità, anche se il risultato di partenza è difficile. Siamo l'unica italiana in Europa e speriamo di esserci anche venerdì, penso che ce la possiamo fare e faremo una prestazione brillante".

Così l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Arsenal. Ancelotti ha anche commentato gli striscioni apparsi in città: "Si può pretendere - ha detto - e io per primo pretendo impegno e concentrazione. Il risultato sportivo è una cosa che, pur avendo grande attenzione e applicazione, non si può garantire. Io non posso garantire il risultato di domani, garantisco e pretendo impegno, applicazione e attenzione massima".