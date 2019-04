Notre-Dame: Bellenger, tragedia per noi

(ANSA) - NAPOLI, 16 APR - "Questa tragedia è proprio il terrore più grande per tutti noi che abbiamo la gigantesca responsabilità del patrimonio culturale europeo".

Così il direttore del Museo e del Real Bosco di Capodimonte , Sylvain Bellenger commenta l' incendio nella Cattedrale di Notre-Dame. "Sono molto addolorato- aggiunge Bellenger - ho vissuto due terzi della mia vita a Parigi e questa Cattedrale, come tutti gli studiosi, la conosco benissimo. Non faccio un distinguo con la Cattedrale di Viollet-Le-Duc e quella del trecento, un patrimonio intellettuale e artistico universale".