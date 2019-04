Isole Golfo, scattano limitazioni auto

(ANSA) - NAPOLI, 16 APR - Dal prossimo 18 aprile scatta il divieto afflusso e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti in regione Campania o condotti da persone residenti nello stesso territorio sulle isole di Capri, Ischia e Procida, con modalità differenziate.

E' quanto stato disposto con decreti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Per garantire l'osservanza dei divieti in questione, il Prefetto Carmela Pagano ha disposto controlli rigorosi attraverso gli organi di polizia. I decreti saranno consultabili sul sito internet della Prefettura di Napoli.(ANSA).