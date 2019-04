Anche Sorrento 'plastic free'

(ANSA) - NAPOLI, 16 APR - Anche Sorrento mette al bando la plastica monouso. Il sindaco Giuseppe Cuomo ha firmato oggi un'ordinanza che vieta l'uso di bicchieri, piatti, contenitori e shopper non biodegradabili e compostabili: lo stop sarà realmente operativo tra 90 giorni, in modo da consentire lo smaltimento delle scorte. Sempre stamane il sindaco ha siglato con Claudio Mazza, presidente della Foundation for Environmental Educational - FEE Italia, Costanzo Iaccarino, e Luigi Cuomo, Direttore della società di servizi Penisolaverde (impegnata nella raccolta dei rifiuti), il protocollo d'intesa per sviluppare l'applicazione della certificazione internazionale Green Key alle strutture alberghiere locali.