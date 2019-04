A Pasqua MA_Ma Tour nell'arte

(ANSA) - NAPOLI, 16 APR - Un chilometro in bellezza. C'era una volta a Napoli 'lo struscio', la passeggiata nei giorni precedenti la Pasqua per le vie del centro. Oggi la tradizione si rinnova nel segno dell'arte con MA_Ma Tour, un regalo di Pasqua cittadini e turisti invitati a percorrere il km che separa il Museo Archeologico nazionale (MANN) dal Museo Madre di arte contemporanea. Le due istituzioni fanno rete in occasione della mostra 'Canova e l'antico' (già oltre 60mila visitatori in 15 giorni) e dell'ultima settimana di apertura della retrospettiva 'Robert Mapplethorpe. Coreografia per una mostra': dal 16 al 22 aprile, compresi i giorni festivi, presentando il biglietto del MANN o la Card di abbonamento annuale Open MANN, sarà possibile accedere al Madre al costo di 3 euro, e viceversa, con il ticket del Madre si visiterà l'Archeologico al prezzo ridotto di 7,50 euro.