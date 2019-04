(ANSA) - NAPOLI, 16 APR - Da oltre sette ore e' bloccata nella dogana di Napoli la salma di Salvatore De Stefano, l'imprenditore napoletano assassinato lo scorso 4 aprile in Messico, e il suo funerale, previsto per oggi, non si potrà più celebrare. L'intoppo sarebbe riconducibile a problemi riscontrati dalla Dogana di Napoli sui certificati sanitari: la salma di Salvatore, partita venerdì scorso da Città del Messico, ha fatto scalo a Monaco ed e' giunta ieri in Italia. Le esequie erano previste per stamattina.

"Mio fratello non é un pacco postale, - dice addolorata Rossella, sorella di Salvatore, assistita dall'avvocato Gennaro Demetrio Paipais che è in contatto con la Farnesina - oltre al dolore dobbiamo ora sopportare anche la mortificazione. Sono indignata per questo trattamento che ci ha obbligato a rinviare le esequie". Per risolvere la questione si sono attivati anche il console italiano in Messico e lo stesso ministero.(ANSA).