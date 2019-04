Lo United su Koulibaly, pronti 130 mln

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Kalidou Koulibaly è l'obiettivo del Manchester United per la prossima stagione. Per il difensore senegalese del Napoli, i 'Red devils' sono disposti a fare follie, andando oltre ogni record di investimenti. Secondo quanto riporta il Sunday Express, il Manchester United è pronto a spendere addirittura 110 milioni di sterline (fra i 125 e i 130 milioni di euro) per avere il giocatore. Altro obiettivo della dirigenza è il centrale difensivo francese Raphael Varane, in uscita a fine stagione dal Real Madrid. Il primato per il cartellino più costoso di un difensore appartiene all'olandese Virgil Van Dijk che lasciò il Southampton per vestire la maglia del Liverpool alla modica cifra di 84 milioni.