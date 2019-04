I re del manga a Napoli

Hideyuki Furuhashi e Betten Court, autori di Vigilante - My Hero Academia Illegals saranno ospiti di Star Shop Napoli venerdì 26 aprile, a partire dalle 18:30. Per la prenotazione dell'autografo alla sessione straordinaria presso la fumetteria Star Shop Napoli, recati direttamente in negozio e acquista un volume a scelta fra Vigilante – My Hero Academia Illegals vol. 1, vol. 2, vol. 3, vol. 4, vol. 5 e Vigilante – My Hero Academia Illegals Starter Pack: riceverai un tagliando di prenotazione che potrai scambiare il giorno stesso dell’evento e sempre presso la fumetteria Star Shop Napoli con il tuo kit di prenotazione, comprensivo dello shikishi dove Furuhashi e Betten Court apporranno l’autografo. Per questa sessione saranno disponibili unicamente 70 shikishi. Le prenotazioni avranno inizio a partire dal 15 aprile 2019, e proseguiranno sino a esaurimento posti.