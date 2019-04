Droga, 38 arresti a Salerno

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Polizia e Carabinieri stanno eseguendo in vari comuni della provincia di Salerno un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Salerno nei confronti di 38 persone ritenute responsabili di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, con l'aggravante del metodo mafioso.

I particolari dell'operazione, alla quale stanno partecipando circa 300 tra poliziotti e carabinieri con l'ausilio di unità cinofile e di un elicottero, saranno resi noti in una conferenza stampa alle 10.30 in procura a Salerno.