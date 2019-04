Napoli rinvia festa scudetto Juventus

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Il Napoli ha battuto 3-1 il Chievo a Verona nel posticipo pomeridiano della 32ma giornata di Serie A.

In virtù di questo risultato, la Juventus deve rinviare la festa scudetto: a sei giornate dalla fine del campionato, ai bianconeri basta un punto. Protagonista della giornata Kalidou Koulibaly, autore di una doppietta, con il terzo gol che porta la firma di Milik, al 17mo gol in Serie A. Per i clivensi, gol della bandiera sul finire (90') di Cesar. Matematica invece la retrocessione per i clivensi che vanno a -20 dal quart'ultimo posto, oggi occupato dal Bologna, a sei giornate dalla fine.