Pasqua, pastiera da guinness a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 12 APR - Una pastiera da guinness e' stata prodotta a Napoli dal caffè Gambrinus ed esposta negli storici locali per essere offerta a turisti e napoletani per celebrare le festività pasquali. Larga più di due metri, oltre trecento chili di peso, la pastiera, tra i classici della pasticceria napoletana, e' stata realizzata dal maestro Stefano Avellano che per l'occasione si è fatto realizzare un apposito stampo extra-large. Il costo? Se qualcuno volesse comprarne una simile, quasi 8 mila euro. "L'abbiamo prodotta tra mille difficoltà - spiega Massimiliano Rosati, con Michele Sergio e Gennaro Ponziani, ideatori del progetto - e ci prepariamo per l'anno prossimo a proporne una ancora più grande al Guinness World Records". Prima di essere offerta la pastiera, domani alle 12, sarà portata in corteo su un carro allegorico intorno a piazza Trieste e Trento. "Offriremo a tutti un pezzo della regina delle torte napoletane", anticipa Rosati.