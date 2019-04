Contrasto roghi,tre imprese sequestrate

(ANSA) - NAPOLI, 12 APR - Tre imprese sono state sequestrate nel corso di un'operazione interforze contro il fenomeno dei roghi nell' entroterra a Nord di Napoli e nel Casertano. Cinque persone sono state denunciate e 9 sanzionate amministrativamente, per un totale di 13 mila euro. 66 i veicoli sequestrati. A Mugnano (Napoli) è stato sequestrata un' impresa di lavorazione tappeti e moquette, insieme ad alcuni locali annessi, che erano abusivi. A S. Maria Capua Vetere (Caserta) è stato sequestrato un capannone di un' azienda per la raccolto ed il recupero di rifiuti non pericolosi, nel quale erano stoccati oli esausti,pneumatici ed altri rifiuti pericolosi.

Nell' impresa sono stati identificati sei lavoratori irregolari. Sempre a S. Maria Capua Vetere è stata sequestrata una autocarrozzeria che stoccava e smaltiva illecitamente rifiuti pericolosi derivanti dalle lavorazioni e quattro aree annesse che venivano utilizzate come discarica abusiva di parti di carrozzeria.