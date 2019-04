Rapine a farmacie, identificato minore

(ANSA) - CAIVANO (NAPOLI) - Mentre il fratello ed un amico 15enni depredavano armi in pugno la farmacia, lui, 17enne, faceva da palo e controllava che tutto filasse liscio. Una gang di rapinatori adolescenti attiva a Caivano, comune dell'hinterland nord di Napoli, smantellata dai carabinieri con l'arresto del palo 17enne, dopo che il 5 marzo scorso erano già stati fermati il fratello del ragazzo e il complice. Per tutti e tre, il Gip del Tribunale dei minorenni di Napoli ha emesso un'ordinanza che dispone la misura cautelare personale del collocamento in comunità. Le indagini che hanno portato all'individuazione dell'ultimo componente della banda sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di per i minorenni di Napoli e realizzate dai carabinieri della Tenenza di Caivano, che si sono serviti delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della farmacia, che hanno ripreso il giovane mentre svolgeva il suo ruolo di vedetta; il 17enne è stato riconosciuto dai vestiti che indossava.