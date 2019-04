A Napoli sei capolavori di Caravaggio

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - Caravaggio visse a Napoli complessivamente diciotto mesi, nel 1606 e poi nel 1609 per circa un anno, fino alla morte avvenuta a Porto Ercole nel viaggio di ritorno verso Roma nel luglio del 1610. Mesi intensi e fondamentali per la sua vita e la sua produzione artistica, anche se meno noti rispetto al periodo romano. Il Museo e Real Bosco di Capodimonte e il Pio Monte della Misericordia raccontano questo tempo e la sua eredità nella mostra 'Caravaggio Napoli', curata da Maria Cristina Terzaghi e dal direttore del museo Sylvain Bellenger, (dal 12 aprile 14 luglio).

A confronto sei opere del Merisi, provenienti da istituzioni italiane e internazionali, e 22 quadri di artisti 'napoletani', con un riscontro visivo tra le opere raccolte in Sala Causa che permette riflessioni e chiarimenti immediati.