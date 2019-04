Poster Caio Mussolini, 'ma è parente?'

(ANSA) - NAPOLI, 10 APR - "...Ma e' parente?": questo ed altri commenti dei passanti a Napoli, tra curiosità e stupore, davanti ai primi manifesti affissi in città che ritraggono il pronipote del Duce, candidato alle prossime elezioni europee con Fratelli d'Italia.

Mussolini, nome intero Caio Giulio Cesare, è stato presentato nei giorni scorsi dalla leader del partito, Giorgia Meloni, e la sua candidatura, e la conseguente campagna di affissione, ha già scatenato i social.

Chi passa sotto ai grandi manifesti non rimane indifferente al quel cognome scritto a grandi lettere ma non riconoscendo il volto del candidato, rimasto finora lontano dalla cronaca politica, pone quesiti ad altri passanti trovando, come sempre accade, chi ha piacere di condividere quanto sa. "É il figlio di Vittorio il nipote di Benito Mussolini''. Il resto dell'estemporaneo e veloce incrocio di pareri lascia del tutto da parte l'aspetto politico e si concentra su improbabili somiglianze tra il candidato ed il suo bisnonno.